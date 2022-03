Champions League : «ManUnited – Bayern»: Erinnerungen an 1999 werden wach

Zum zehnten Mal treffen Bayern München und Manchester United heute in der Champions League aufeinander. L'essentiel berichtet im Liveticker ab 20.45 Uhr.

Selbst eingefleischte Bayern- und Manchester-United-Fans wissen wohl nicht aus dem Stehgreif, zum wievielten Mal sich die beiden Mannschaften heute Abend in der Champions League gegenüberstehen. Aber jeder kann sich an das Endspiel vom 26. Mai 1999 im Camp Nou in Barcelona erinnern. Es war eines dieser Spiele, das man nicht vergessen kann. Wer es gesehen hat, weiß noch heute ganz genau wo, und mit wem er jene Schlussminuten verfolgte, als die eingewechselten Stürmer Teddy Sheringham und Ole Gunnar Solskjaer in der Nachspielzeit aus einem 0:1 noch ein 2:1 machten – himmelhoch jauchzend die Engländer, zu Tode betrübt die Deutschen.