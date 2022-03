Champions League : ManUnited und Barca im Halbfinale

Schalke 04 kann sich in der Champions League auf ein mögliches Halbfinale gegen ManU freuen. Mit 2:1 (1:0) gegen den FC Chelsea gewann Manchester das englische Fußball-Duell.

Im «Old Trafford» von Manchester stand vor 75 000 Zuschauern Mexikos Nationalspieler Javier Hernandez im Mittelpunkt. Zunächst wurde sein vermeintlicher Führungstreffer in der 27. Minute wegen Abseits nicht erkannt. Kurz vor der Halbzeit aber traf Hernandez aber aus kurzer Distanz - doch diesmal stand er abseits. Es war wie bei der ersten Szene eine Zentimeter-Entscheidung. Zuvor hatte Chelsea die besseren Chancen gehabt. In der zweiten Halbzeit glich Chelsea trotz Gelb-Rot für Ramirez (70.) durch Didier Drogba(77.) aus, doch im Gegenzug traf Park Ji-Sungzum 2:1.

Nach dem Aus in der Königsklasse muss «Blues»-Trainer Carlo Ancelottimehr denn je um seinen Job bangen. Nur der Halbfinal-Einzug hätte die verpatzte Saison der Londoner noch retten können. In der Premier League ist Chelsea elf Punkte hinter Manchester United nur Tabellendritter. Fergusons Team hingegen kann weiter auf das Triple hoffen.

Gastgeber Donezk hatte wie beim 1:5 im Hinspiel gegen den FC Barcelona in der Anfangsphase seine Möglichkeiten. Doch «Barca» auch im EM-Spielort von 2012 auf die Siegerstraße (43.). Der deutsche Schiedsrichter Florian Mayerhatte keine Probleme mit der Begegnung. Mit der Führung im Rücken konnte Barcelona sich schon auf den «Clasico» in der Primera Divison am Wochenende gegen Real Madrid konzentrieren. Real mit den Deutschen Sami Khediraist nach dem 4:0 im Hinspiel gegen Tottenham Hotspur auch der wahrscheinliche Halbfinal-Gegner Barcelonas in der Champions League.