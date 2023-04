«Nicht in Worte zu fassen»: Marc Terenzi nimmt zu Belästigungsvorwürfen Stellung

«Ich habe in meinem Leben bestimmt nicht alles richtig gemacht, ganz im Gegenteil. Was mir hier jetzt allerdings unterstellt wird, ist nicht in Worte zu fassen», so Marc Terenzi gegenüber der «Bild».

Eine Ex-Freundin von Marc Terenzi (44) erhebt Anklage. Der Vorwurf könnte kaum schlimmer sein: Er soll ihre 15-jährige Tochter sexuell belästigt haben. Ein Schock, der in der Promi-Szene direkt eingeschlagen hat. Vor allem in Marc Terenzis Umfeld herrscht große Sorge um den Sänger. Denn zuletzt gab es auch Gewaltvorwürfe gegen ihn. Angeblich soll es zu handgreiflichen Streitereien mit seiner Verlobten Verena Kerth (41) gekommen sein.

Nun hat sich der Dschungelkönig von 2017 erstmals in einer Instagram-Story zu Wort gemeldet: «Mir ist es sehr wichtig unmissverständlich klarzustellen, dass ich die Vorwürfe gegen mich in aller Deutlichkeit und entschieden zurückweise.» Zudem werde er anwaltlich gegen die Anschuldigungen vorgehen. Einzelheiten könne er nicht ansprechen, aber: «Ich habe in meinem Leben bestimmt nicht alles richtig gemacht, ganz im Gegenteil. Was mir hier jetzt allerdings unterstellt wird, ist nicht in Worte zu fassen.»