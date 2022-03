Bluttat auf Sizilien : Marco starb, weil er seine Kollegin beschützte

Ein 22-Jähriger stellt sich in der italienischen Stadt Canicattì vor seine Begleiterin, als diese belästigt wird. Seinen Mut bezahlt er mit dem Tod.

Ein Mord auf offener Straße und vor Dutzende Augenzeugen versetzt die Stadt Canicattì in der Provinz Agrigent an der Südküste Siziliens in Schock. In der Nacht auf Sonntag wurde der 22-jährige Marco Vinci erstochen, nachdem er seine Begleiterin vor den verbalen und tätlichen Angriffen des Täters beschützt hatte.