Australien : Marderfamilie geht in Holzkiste ungewollt auf große Tour

Entdeckt wurden die «Northern quolls», wie die Tiere in ihrer Heimat heißen, erst in einem Großhandelsmarkt in Melbourne.

Die Mutter und ihre vier Babys wollten es sich auf einer Farm in Cairns im tropischen Queensland offenbar nur kurz in einer Kürbiskiste gemütlich machen. Dann aber ging es auf große Tour.

Eine Familie von Zwergbeutelmardern ist ungewollt Tausende Kilometer durch Australien gereist: Die Mutter und ihre vier Babys wollten es sich auf einer Farm in Cairns im tropischen Queensland offenbar nur kurz in einer Kürbiskiste gemütlich machen. Dann aber ging es einem Medienbericht zufolge auf große Tour. Entdeckt wurden die «Northern quolls», wie die Tiere in ihrer Heimat heißen, erst nach einer 2800 Kilometer langen Fahrt entlang der Ostküste – und zwar in einem Grosßhandelsmarkt in Melbourne.