Protest in Mailand: Marge Simpson schneidet sich vor iranischem Konsulat die Haare

Mit einem Graffito vor dem Generalkonsulat der Islamischen Republik Iran in Mailand hat sich der italienische Straßenkünstler Alexsandro Palombo mit den Protesten gegen das brutale Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte solidarisiert. Am Mittwochmorgen entdeckten Passanten und Passantinnen ein Bild an der Wand des Konsulats, das die Zeichentrickfigur Marge Simpson zeigt, wie sie eine Schere in der einen Hand hält und ihre blaue Haarpracht in der anderen.