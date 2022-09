Margot will die internationale Friseur-Krone nach Luxemburg holen

«Wann immer ich meine Freundinnen frisieren durfte, habe ich es getan», erzählt Margot Keiff aus ihrer Kindheit. Heute gehört die 25-jährige Friseurin zu den elf Benelux-Finalisten eines der weltweit renommiertesten Friseur-Wettbewerbe, der Style & Colour Trophy. Die französische Grenzgängerin aus Sierck-les-Bains, die im Salon Igorance in Belval arbeitet, ist die einzige Vertreterin aus Luxemburg. «Meine Chefin hat mich auf eine Fortbildung geschickt, bei der ich als eine der Besten abschloss. So habe ich mich qualifiziert.»

Das Benelux-Finale der Style & Colour Trophy findet am 17. Oktober statt und wird in zwei Episoden am 28. November und 5. Dezember auf YouTube und Instagram ausgestrahlt. Der Gewinner erhält einen Scheck über 10.000 Euro sowie die Möglichkeit, die Titelseite für die Zeitschrift Elle zu gestalten. Außerdem repräsentiert er im kommenden Jahr die Benelux-Staaten in Paris. Fürs Benelux-Finale rechnet sich Margot durchaus Chancen aus: «Und wenn ich nicht gewinne, ist es auch nicht schlimm, denn ich bin jetzt schon stolz darauf, wie weit ich es geschafft habe.»