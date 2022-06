Großherzoglicher Hof : Maria Teresa veröffentlicht bewegende Fotos ihres Bruders

LUXEMBURG – Die Großherzogin hat letzte Woche ihren kleinen Bruder verloren. Mit einem rührenden Insta-Post hat die Monarchin ihrem Bruder einen letzten Tribut gezollt.

Vergangene Woche wurde das Großherzogtum von einer traurigen Nachricht erschüttert: Luis Mestre, Bruder von Großherzogin Maria Teresa, ist am 1. Juni im Alter von 64 Jahren verstorben. Zu Ehren ihres kleinen Bruders veröffentlichte die Monarchin Bilder von Luis Mestre auf Instagram und versah diese mit einer bewegenden Dankesbotschaft an das Volk: «Danke von ganzem Herzen für all eure Nachrichten, die mich so sehr berührt und getröstet haben».