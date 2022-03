Geburt : Mariah Carey hat Zwillinge

Es ist vollbracht: Die amerikanische Sängerin Mariah Carey hat Zwillinge zur Welt gebracht. Die Geburt verlief ohne Probleme.

Cannon habe Carey in ihrem Rolls-Royce Phantom in ein Krankenhaus in Los Angeles gefahren. Carey sei ruhig gewesen, Cannon aber so nervös, dass er zunächst die falsche Abteilung angesteuert habe.