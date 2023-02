Cyclocross: Marie Schreiber will eine WM-Medaille nach Luxemburg holen

In Fayetteville in den USA wurde sie vergangenes Jahr Sechste, im November bei der Europameisterschaft in Namur Vierte –sie scheint in voller Form zu sein: Marie Schreiber hat am Sonntag bei der U23-Weltmeisterschaft im niederländischen Hoogerheide Chancen auf einen Platz auf dem Podium. Die 19-jährige Luxemburgerin hat gerade den sechsten Platz aller Altersklassen beim Weltcup-Rennen in Besançon belegt und kann gestärkt auf das Rennen am Sonntag auf einer ähnlichen Strecke blicken.