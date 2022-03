Grippe oder was? : Marilyn Manson kollabiert auf der Bühne

Was war mit Marilyn Manson los? Nach seinem Zusammenbruch während eines Konzerts in Kanada gibt der Schockrocker jetzt der Grippe die Schuld.

Der Rocker steckte mitten in seinem «The Beautiful People»-Hit, als er auf der Bühne bewusstlos zusammensackte. Zuvor hatte er sich mehrfach auf der Bühne übergeben. Augenzeugen berichten dem Portal, dass Manson anschließend jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht wurde, sondern stattdessen in sein Hotelzimmer zurückkehrte, um sich auszuruhen.

Mittlerweile fühle sich der Schockrocker noch immer «erschöpft», er soll sich jedoch auf seine Genesung sowie seinen für heute geplanten Auftritt in Calgary konzentrieren, so ein Insider. Der Kollaps ist der zweite Gesundheitsschock in kurzer Zeit: Im Dezember wurde Marilyn Manson in der Schweiz in eine schlimme Prügelei verwickelt, nach der ihm mit 24 Stichen sein Ohr wieder angenäht werden musste.