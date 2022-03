Ex-Trainer in Trier : Mario Basler kickt wieder selbst

Mario Basler kehrt als Spieler auf den Fußballplatz zurück. Bis Februar 2010 hatte der 42-Jährige den Regionalligisten Eintracht Trier trainiert.

Der 42 Jahre alte Ex-Nationalspieler will in der kommenden Saison für den Bezirksligaverein BCA Oberhausen in Augsburg auflaufen. Der 30-malige Auswahlspieler löst damit eine Wette ein, die er gegen den Vereinsvorsitzenden David Winterstein verloren hatte. «Das ist richtig, mehr dazu gibt es aber erst in der kommenden Woche», erklärte Basler am Dienstag und bestätigte eine Meldung der «Augsburger Allgemeine».