Oh! : Mark Wahlberg geht schon um 21 Uhr schlafen

US-Schauspieler Mark Wahlberg hat nach eigenen Worten keine Energie mehr für ausschweifende Partys. Ein kleines Laster hat er aber auch.

US-Schauspieler Mark Wahlberg (44, «Transformers 4: Ära des Untergangs») hat nach eigenen Worten keine Energie mehr für ausschweifende Partys. «Ich stehe in der Regel um 4.30 Uhr auf. Was okay ist, weil ich um 21 Uhr ins Bett gehe», sagte er der Zeitschrift Für Sie (Ausgabe 15/15). «Aber ich gönne mir ab und zu guten Rotwein», fügte er hinzu.