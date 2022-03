Nach Börsengang : Mark Zuckerberg heiratet

Es war eine hektische Woche für den Facebook-Chef: 28. Geburtstag, Uni-Abschluss seiner Freundin, Börsengang - und dann am Samstag noch seine Hochzeit. Zufall? Wahrscheinlich nicht.

Bewegte Woche für den Facebook-CEO

Chan hat am Montag ihren Abschluss an der medizinischen Fakultät der University of California in San Francisco gemacht. Am selben Tag feierte Zuckerberg Geburtstag. Am Freitag ging Facebook dann an die Börse. Analysten bezeichneten das Debüt an der US-Technologiebörse Nasdaq als enttäuschend. Doch Zuckerberg bezeichnete ihn als «wichtigen Meilenstein in unserer Geschichte». «Es sieht jetzt nach einer grossen Sache aus», sagte er wenige Stunden nach Beginn des Handels. «Aber hier ist der Punkt: Unsere Mission ist nicht, eine börsennotierte Firma zu sein. Unsere Mission ist, unsere Welt offener zu machen und stärker miteinander zu vernetzen.»