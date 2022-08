Drohnenflug: Markos Luftaufnahmen zeigen Luxemburg aus einer neuen Perspektive

Markos Videos erreichen in den sozialen Netzwerken Tausende Klicks. luxemdrone

Der 37-jährige Marko aus Lorentzweiler arbeitet eigentlich als Relationship Manager bei der «Bank of China» in Luxemburg-Stadt – «Wenn ich nicht gerade mit meiner Drohne in die Höhe steige», erklärt er uns gleich zu Beginn des Interviews. In seiner Freizeit widmet sich Marko diesem besonderen Hobby – und lässt alle daran teilhaben. Auf seinen Social-Media-Kanälen nimmt er die Netzgemeinde auf eine Reise durch die schönsten Orte des Großherzogtums mit.

«Ich möchte einfach Dinge, die jeder kennt, aus einer neuen Perspektive zeigen», erklärt Marko. «Ich habe mir vor fünf Jahren eine Drohne gekauft und war sofort begeistert», sagt er. Seine Ambitionen? «Ich will Spaß haben und möglichst viel mit meiner Community in den Netzwerken interagieren.» Viele seiner Kontakte hätten schon von Luxemburg gehört, aber seien noch nie hier gewesen. «Obwohl es so klein ist, hat Luxemburg viele optische Highlights zu bieten», so Marko.

Auf TikTok schießen seine Videos durch die Decke

«Spots, die neu entdecke, werden meist zu meinen aktuellen Favoriten», fährt Marko fort. «Dennoch bevorzuge ich die Gegend um Bourscheid, auch wenn es in Luxemburg noch viel zu entdecken gibt.» Doch nicht nur in Luxemburg lässt er seine Drohne steigen, auch in Schweden, Norwegen, Finnland und Belgien habe er sie bereits herumfliegen lassen. «Aber die Schweiz hat mich am meisten begeistert», sagt er. «Außerhalb Europas haben es mir vor allem die Karibik und Martinique angetan. Man muss die Drohne einfach nur aufsteigen und die Bilder für sich selbst sprechen lassen».