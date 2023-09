Marktmanipulation: Mammutprozess gegen Google beginnt in den USA

In den USA hat ein möglicherweise folgenreicher Prozess gegen Google begonnen. Das US-Justizministerium wirft dem Betreiber der Internet-Suchmaschine vor, die dominierende Stellung von Google auf dem Markt missbraucht zu haben, um damit Konkurrenten auszugrenzen und Innovationen zu behindern. Es ist der größte Prozess zu einer solchen wettbewerbsrechtlichen Klage in den USA seit einem Vierteljahrhundert.

Wettbewerbsklage noch aus Trump-Zeiten

In den kommenden Wochen wollen er und Generalstaatsanwälte aus einzelnen Bundesstaaten versuchen zu beweisen, dass Google den Markt zu seinen Gunsten manipuliert hat, indem es dafür sorgte, dass seine eigene Suchmaschine in verschiedenste Webbrowser und Geräte wie das iPhone integriert wurde. US-Bezirksrichter Amit Mehta dürfte nicht vor kommendem Jahr ein Urteil bekanntgeben. Sollte in dem Prozess die Entscheidung fallen, dass Google damit tatsächlich das Gesetz gebrochen hat, würde in einem zweiten Prozess darüber geurteilt, wie die Dominanz von Google und seinem Mutterkonzern Alphabet eingegrenzt werden kann.