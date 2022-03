Superbowl-Konzert : Mars und die Chilis rocken den Superbowl

Mit einem gigantischen Auftritt haben Bruno Mars und die kalifornischen Kultrocker Red Hot Chili Peppers beim Superbowl Millionen Fans im Footballstadion und am TV begeistert.

Im goldglänzenden Jackett legte Bruno Mars am Sonntag in der Superbowl-Halbzeit los. Dem Publikum im MetLife Stadium in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey präsentierte der Musiker eine atemberaubende Show mit einem Mix seiner größten Hits.