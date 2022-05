LUXEMBURG: Marta Bastianelli gewinnt das Elsy-Jacobs-Festival

Das Elsy-Jacobs-Festival blieb bis zum Schluss unentschieden. Während zwei Radfahrerinnen gleichauf lagen, als sie am Sonntagmorgen zur dritten Etappe starteten, setzte sich eine dritte Teilnehmerin unerwartet durch. Marta Bastianelli (UAE Team AD) gewann die Gesamtwertung dank ihres zweiten Platzes, den sie auf der Ziellinie der letzten Etappe in Garnich erreichte. Nur einen Tag nach ihrem Etappensieg. «Ich habe nicht mit diesem Erfolg gerechnet, aber wir haben mit dem ganzen Team hart dafür gearbeitet. Diesen Sieg habe ich vor allem meinem Team zu verdanken».

Im Finale hatte sich eine Gruppe von 11 Radsportlerinnen abgesetzt, bevor sich die Amerikanerin Veronica Ewers (EF Education First) aus dieser Gruppe löste. Bei einer Steigung in Kahler übernahm sie die Führung. «Ich habe gesehen, dass es meine letzte Chance war. Also hab ich ordentlich in die Pedale getreten», erklärte die 27-Jährige aus Seattle. Damit feierte sie in Luxemburg im Alleingang den ersten Sieg auf World-Tour-Ebene ihrer Karriere. «Ich kannte das Land überhaupt nicht, ich bin zum ersten Mal hier», sagte sie mit einem breiten Lächeln. Als Zweite mit acht Sekunden Rückstand zur Tagessiegerin, aber noch vor den Erstplatzierten der Gesamtwertung, übernahm Marta Bastianelli in letzter Minute das Gelbe Trikot. Auf dem Siegertreppchen lag sie vor Veronica Ewers und Silvia Persico.