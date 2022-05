Ladies Tennis Masters: Martina Hingis schlägt in Luxemburg auf

Martina Hingis. AFP

Die ehemalige Weltranglistenerste Martina Hingis wird beim Einladungsturnier vom 20. bis 23. Oktober in La Coque im Großherzogtum aufschlagen, wie die Oragnisatoren der Luxembourg Ladies Tennis Masters am Dienstag bekanntgegeben haben. Die Schweizerin ist eine von drei ehemaligen Tennisgrößen die der Einladung nach Luxemburg folgten. Die 41-jährige hat fünf Grand-Slam-Turniere gewonnen und 2017, nach einem Comeback im Doppel, endgültig in den Ruhestand getreten.

«Sie ist ein weltberühmter Star und immer noch in Topform», sagte Organisatorin Danielle Maas erfreut. «Es ist eine Ehre, sie zum ersten Mal in Luxemburg begrüßen zu dürfen. Martina Hingis liebt den Wettbewerb und das ist einer der Gründe, warum ihr das Konzept gefallen hat.» Das Preisgeld für die Siegerin beträgt 40.000 Euro. Bei dem Turnier treten acht Spielerinnen in einem Viertel-, Halb- und Finalspiel gegeneinander an.

Julia Görges und Daniela Hantuchova

Auch die ehemalige Weltranglistenneunte Julia Görges wird in Luxemburg auflaufen, wo sie 2018 unter anderem das WTA-Turnier in Kockelscheuer gewann. «Um ehrlich zu sein, spiele ich nicht mehr so viel Tennis, aber ich halte mich weiterhin fit», betonte die 33-jährige Deutsche auf der Pressekonferenz.

Dritte im Bunde ist die Slowakin Daniela Hantuchova, einst Nummer 5 der Welt. Die anderen fünf Teilnehmerinnen werden im September bekannt gegeben, wobei eine oder sogar zwei ehemalige Weltranglistenerste erwartet werden.