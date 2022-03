Transfer : Martins Pereira für neun Millionen Euro bei Spartak

Christopher Martins Pereira verlässt die Berner Young Boys und wechselt zu Spartak Moskau. Die Ablösesumme soll über neun Millionen betragen, ein Rekord für einen Luxemburger.

Am Transfer bestand kaum noch ein Zweifel, nachdem Spartak Moskau ihn am Sonntag auf Twitter angeteasert hatte: Der luxemburgische Nationalspieler (49 Länderspiele) Christopher Martins Pereira wurde bis zum Ende der Saison mit obligatorischer Kaufoption an den russischen Verein ausgeliehen, wie die Young Boys aus Bern am Montag bekannt gaben.