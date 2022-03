Schuhtrend 2022 : Mary Janes glänzen jetzt an Männerfüßen

In der Frauengarderobe sind Mary Janes ein Schuhklassiker. Nun kommt das Schuhwerk auch in die Männerabteilung.

Sänger Mahmood mit den neuesten Mary Janes von Fendi. Instagram/fendi

Mary Janes – elegante Schuhe mit dem Riemen über dem Fußrist – sind in der Frauengarderobe schon lange ein Schuhklassiker.

Ursprünglich steckten die Füße von Schulkindern in Mary Janes. Seit dieser Zeit hat sich aber einiges geändert. Geht es nach den Designern und Designerinnen, werden die Lackschuhe nun zum festen Bestandteil im Schuhschrank von Männern.

Fendi bringt Männer auf Mary Janes

Geht es nach den großen Labels wie Fendi und Comme des Garçons, kommen Mary Janes spätestens zum Herbst an Männerfüße. Die Schuhe ploppen aber schon jetzt hier und da auf und passen wunderbar in den kommenden Frühling.

Comme des Garçons schickt an den Shows für Herbst und Winter 2022 mehrere Models über den Catwalk, die in Mary Janes stecken. Die Lackschuhe werden beim japanischen Label zu weißen Socken kombiniert:

Bei Erdem sind die Mary Janes ein weniger prominentes Teil des Outfits:

Auch bei Fendi glänzen für die Entwürfe der Herbst- und Wintersaison Mary Janes an den Füßen der Models. Bei Fendi werden die Schuhe, wie im Bild in der Mitte, zu transparenten Strümpfen gestylt:

Dabei sorgte die italienische Modemarke für eine lustige Überraschung im Look: Statt Lederriemen bringt Fendi eine Uhr an seine Mary Janes an.

Einer der Ersten, der diesen Look in der Öffentlichkeit präsentieren darf, ist Sänger Mahmood, der durch seine Teilnahme für Italien beim Eurovision Song Contest bekannt wurde:

Harry Styles und Tyler The Creator zeigen, wies geht

Mary Janes sind nicht ganz neu in der Männermode. Schon für Herbst und Winter 2020 zeigten Labels wie Gucci die Lackschuhe an Männerfüßen. Pionier war dabei Harry Styles, guter Freund des italienischen Modehauses. An den Brit-Awards trug der Sänger zum dunkelbraunen Gucci-Suit die passenden Mary Janes des Labels:

Die Variante von Harry Styles ist eine gute Styling-Möglichkeit, wenn du dich mit Mary Janes noch nicht ganz wohlfühlst. Die lange Hose gibt nicht immer den Blick auf die Schuhe frei und sorgt dafür, dass das Ganze eher im Look integriert, statt Star davon ist.

Nicht nur Harry Styles, auch Rapper Tyler The Creator experimentiert gerne mit seinem Look. Und zeigte sich bereits in Mary Janes. Der Musiker kombiniert das Schuhwerk zu beigen Cargo-Shorts:

Das Outfit von Tyler The Creator ist vom Prinzip her ähnlich wie auf den diesjährigen Runways: Shorts, Strümpfe und Mary Janes. Dass dieses simple Styling funktioniert, beweist auch Influencer Declan Chan:

Grenzen der Geschlechter verschwimmen

Mary Janes sind in vielen Köpfen zwar als Frauenschuhe verankert, waren aber ursprünglich als Kinderschuhe für beide Geschlechter gedacht. Wegen eines Comics wurden die Mary Janes Anfang des 20. Jahrhunderts in die Ecke der Frauenmode gestellt. Im US-amerikanischen Comic-Buch «Buster Brown» wurden die Schuhe das Markenzeichen der Figur Mary Jane – wodurch die Lackschuhe auch ihren Namen erhielten.

Mehr als hundert Jahre später haben sich die Zeiten nicht nur modisch geändert. Das Aufbrechen von Geschlechterrollen trägt dazu bei, dass die Grenzen der Frauen- und Männermode je länger, je mehr verschwimmen.

Neue Männlichkeit in der Mode

Mary Jane Schuhe sind nicht die einzigen Stücke, die traditionell aus der Frauengarderobe stammen und nun von Designerinnen und Designern auch für die Männergarderobe entdeckt werden. Genderbending – also dass traditionell weibliche Kleidungsstücke auch für die Männermode entdeckt werden (und umgekehrt), fand in der Mode schon lange vor den Mary Janes statt. Vergangenes Jahr waren zum Beispiel Perlen als Männerschmuck ein Thema und Männer machten sich den Rock zu Eigen.

Ob Mary Janes tatsächlich zum neuen Trendschuh werden, den die männliche Weltbevölkerung in den kommenden Monaten tragen wird, bleibt offen. Klar aber ist, dass Genderbending in der Mode bleibt.