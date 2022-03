Achtung, Bakterien! : Mascara soll nach sechs Monaten entsorgt werden

Eine Mascara kann man lieben. Aber bitte nicht länger als sechs Monate. Warum die Herstellerangabe nicht überschritten werden sollte, erklären wir hier.

Warum deine Augenflüssigkeit Mascara toxisch macht

In der Augenflüssigkeit sind Bakterien enthalten, die über das Bürstchen aufgenommen werden. Anschließend wird dieses wieder in den Container gesteckt. Jetzt kommt der nicht so ganz appetitliche Part der Geschichte: Dort werden Bakterien regelrecht gezüchtet. Besonders wenn man die Wimperntusche an warmen Orten, wie im Badezimmer, aufbewahrt, haben es die Bakterien kuschelig und freuen sich.