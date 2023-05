Luxair-Flug : Maschine nach Mailand muss nach Notfall kehrtmachen

LUXEMBURG/MAILAND – Ein Luxair-Flugzeug, das am Freitag um 19.10 Uhr in Luxemburg in Richtung Mailand (Italien) gestartet war, musste wegen eines «medizinischen Zwischenfalls» abdrehen und ist wieder auf dem Findel gelandet, wie Lux-Airport am Freitagabend mitteilt.