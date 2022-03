Wutrede : Maskengegner sind für Tom Hanks «Idioten»

Eigentlich wollte der Filmstar seinen Film bewerben, doch dann platzte Tom Hanks der Kragen.

Eigentlich hätten sowohl Pressekonferenz als auch Kinostart glamouröser über die Bühne gehen sollen - statt in einen Saal voller gespannter Journalisten blickte Hanks in eine Webcam, und redete sich angesichts der ungewohnten, unangenehmen Situation in Rage: «Es gibt wirklich nur drei Dinge, die wir tun können, um den nächsten Tag zu erleben: Eine Maske tragen, soziale Distanz wahren, uns die Hände waschen. Diese Dinge sind so einfach, so leicht, wenn jemand es nicht schafft, diese drei sehr grundlegenden Dinge zu praktizieren - ich finde, der sollte sich schämen.»