Empfehlung aufgeweicht : Maskenpflicht im Flugzeug fällt in der EU

Die EU lockert ihre Empfehlung zur Maskenpflicht in Flugzeugen mit dem Start kommender Woche. Ab wann sie in Flügen ab dem Flughafen Findel entfällt, ist aktuell noch offen.

Die EU hat ihre Empfehlungen zu Corona-Regeln für Fluggäste gelockert. Ab Montag müsse das Tragen einer Maske im Flugzeug und in Flughäfen keine Pflicht mehr sein, teilten die Europäische Flugsicherheitsbehörde (Easa) und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC am Mittwoch mit. Trotzdem sei eine Maske weiterhin ein guter Schutz gegen die Übertragung von Corona, betonten die Behörden.

Mit ihrer Empfehlung an die 27 Mitgliedsländer besteht die Maskenpflicht weiterhin dort, wo die nationalen Corona-Regeln dies vorsehen. So bis dato auch in Luxemburg, wo noch die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Flugzeug besteht. Da sich das Großherzogtum i.d.R. nach der ECDC-Empfehlung richtet, könnte dies allerdings nur noch eine Frage der Zeit sein. Ob und wann die Regierung die neue Empfehlung umsetzen wird, ist noch unklar, eine Presseanfrage diesbezüglich ist ausstehend.