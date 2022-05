Corona in Luxemburg : Maskenpflicht im öffentlichen Transport entfällt

LUXEMBURG – Gesundheitsministerin Paulette Lenert hat am Mittwoch das baldige Ende einer der letzten Corona-Einschränkungen angekündigt.

In den Bussen und Bahnen entfällt demnächst die Maskenpflicht. DPA

Passagiere in Zügen, Bussen und Straßenbahnen werden bald nicht mehr verpflichtet sein, eine Maske zu tragen. «Die Gesundheitslage an der Corona-Front ist derzeit ruhig. Wir werden daher die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln zurücknehmen», kündigte Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Mittwoch auf einer Pressekonferenz an.

Ein entsprechender Gesetzentwurf sei in Vorbereitung. Er solle zeitnah in Kraft treten, «auch wenn es mehr als nur ein paar Tage dauern kann», wie Lenert sagte. Dieser Wendepunkt wird das Ende einer etwas mehr als zweijährigen Periode markieren, in der das Tragen einer Maske im öffentlichen Verkehr Pflicht war.

In Gesundheitseinrichtungen und in Einrichtungen, in denen ältere Menschen leben, wird die Maskenpflicht bestehen bleiben. «Für diese Orte findet derzeit eine Bewertung statt, aber da es sich um gefährdete Menschen handelt, wird der Prozess länger dauern», sagte die Ministerin.