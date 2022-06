Luxemburg : Maskenpflicht in Bus und Bahn soll nächste Woche fallen

LUXEMBURG – Mit der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln soll es bald vorbei sein. Der entsprechende Gesetzentwurf soll den Abgeordneten am Donnerstag zur Abstimmung vorgelegt werden.

In Luxemburg soll die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln kommende Woche fallen. Philippe Lopez/AFP/dpa

Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln nähert sich ihrem Ende. Der entsprechende Gesetzentwurf steht nächste Woche auf dem Programm der Chamber und soll den Abgeordneten am Donnerstag zur Abstimmung vorgelegt werden. «Die Pandemie ist zwar noch nicht besiegt, aber die Gesundheitslage in Europa und Luxemburg hat sich seit Beginn des Frühjahrs deutlich stabilisiert», heißt es in der Zusammenfassung des parlamentarischen Dossiers von Mars Di Bartolomeo (LSAP).

Zwar gibt es trotz des deutlichen Rückgangs noch relativ viele Infektionen, diese gehen allerdings nur noch selten mit schweren Krankheitsverläufen und Komplikationen einher. Die Aufhebung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln ist also nur ein logischer Schritt. Dennoch wird das Tragen einer Maske für gefährdete Personen weiterhin empfohlen. Bei Besuchen in einem Krankenhaus, Senioren- oder Pflegeheim bleibt ein Mundschutz weiterhin erforderlich.

Das Ende der Maskenpflicht soll an dem Tag in Kraft treten, an dem der Gesetzestext nach der Abstimmung veröffentlicht wird, also voraussichtlich am Donnerstag nach der Abstimmung oder am Freitag.