In Bus und Bahn: Pendler ärgern sich über Maskenpflicht in Luxemburg

Seit Montag besteht im öffentlichen Transport in Frankreich keine Maskenpflicht mehr – In Luxemburg jedoch ist die Regelung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung immer noch in Kraft. Noch. Denn das Großherzogtum will nachziehen – und sich ebenfalls von der Maskenpflicht in Bus und Bahn verabschieden, auch wenn das «mehr als nur ein paar Tage dauern» könnte, wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Mittwoch verkündet hat. Das liegt vor allem an daran, dass der in Vorbereitung befindliche Gesetzentwurf sich erst seinen Weg durch die Gesetzgebung bahnen müsse.