Corona in Luxemburg : Ende der Maskenpflicht und des CovidCheck steht bevor­

LUXEMBURG – Mit dem neuen Covid-Gesetz gehen weitreichende Lockerungen einher. Der Text soll am frühen Freitagnachmittag verabschiedet werden

Wird es von der Abgeordnetenkammer verabschiedet, tritt es bereits am Freitag oder spätestens am Samstag in Kraft. Dann fällt der CovidCheck im Alltag weg – sowohl in Bars aus auch in Restaurants oder am Arbeitsplatz. Auch das Tragen einer Maske wird nicht mehr vorgeschrieben sein, außer in öffentlichen Verkehrsmitteln, Krankenhäusern und Pflegeheimen.