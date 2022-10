Bochum : Maskenverweigerer mit Spielzeugschwert löst Polizeieinsatz in ICE aus

In Nordrhein-Westfalen ist am Dienstag ein Mann festgenommen worden, nachdem er in einem ICE ein Schwert gezückt hat.

Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilt, ist es in der Nähe von Bochum zu einem Polizeieinsatz in einem ICE gekommen. Ein 39-jähriger Mann wurde demnach aufgefordert eine Maske zu tragen, was er jedoch verweigert hat. Daraufhin kam es zum Streit mit einem Zugbegleiter.