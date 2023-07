Jelena Milaschina: Maskierte Männer schlagen russische Journalistin zusammen

Die russische Reporterin Jelena Milaschina wurde am 4. Juli 2023 in Grosny, Tschetschenien, von bewaffneten Männern zusammengeschlagen.

Die oppositionelle russische Investigativreporterin Jelena Milaschina ist am Dienstag in der russischen Kaukasus-Republik Tschetschenien zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Maskierte und bewaffnete Männer hätten ihr Auto, in dem auch der Rechtsanwalt Alexander Nemow saß, auf dem Weg in die tschetschenische Hauptstadt Grosny gestoppt, teilte die Menschenrechtsorganisation Memorial mit.