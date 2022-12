Luxemburg : Maskierte Räuber verprügeln Jugendlichen in Düdelinger Park

DÜDELINGEN – Am Montagnachmittag haben zwei Maskierte einen Jugendlichen in einem Park überfallen. Dies teilt die Polizei am Dienstag mit.

In einem Park in der Rue de la Libération wurde ein Jugendlicher Opfer eines gewalttätigen Überfalls. Zwei maskierte Jugendliche haben das Opfer am Montag im Park zu Boden geworfen und mehrmals in den Rücken getreten, wie aus einer Pressemitteilung der Polizei am Dienstag hervorgeht. Dabei stahlen sie sein Mobiltelefon. Die Verletzungen des Opfers wurden laut Polizei im Krankenhaus medizinisch behandelt. «Einer der Angreifer konnte bei seinem Fluchtversuch vom Betroffenen und weiteren Anwesenden eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden», so die Police Grand-Ducale.