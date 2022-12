Zeugenaufruf : Maskierte überfallen Mann in Bettemburger Park – schwer verletzt

Mehrere Jugendliche haben am vergangenen Freitag einen Mann im Parc Jacquinot in Bettemburg angegriffen. Fünf bis sieben maskierte Personen haben laut der Polizeimitteilung am Montag den jungen Mann gegen 17.30 Uhr in der Nähe des Spielplatzes mit einem Messer bedroht und überfallen.