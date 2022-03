Während sie zu Hause waren - Maskierter Dieb bricht in die Villa der Beckhams ein

Entdeckt wurde der Einbruch in dem 40-Millionen-Anwesen von Sohn Cruz. Gemäß «The Sun» kam der 17-Jährige von einem Treffen mit Freunden nach Hause, als er bemerkte, dass eines der Gästezimmer verwüstet war. Zudem war das Fenster zerschlagen, durch das der Kriminelle in die Villa eingedrungen war. Sofort alarmierte er seinen Papa, der schließlich die Polizei verständigte. Obwohl der Einbruch zeitnah bemerkt wurde, konnte der Eindringling Designerkleidung und Technik im Wert von mehreren Tausend Pfund mitgehen lassen.

«Wir sind erschüttert»

Die Videoüberwachung konnte festhalten, dass es sich um einen maskierten Dieb handelte. Basierend darauf glaubten die Ermittlerinnen und Ermittler, dass der Bandit Teil einer Gang war, die bereits zwei andere Häuser in der Gegend ausgeraubt hatten. «Leider wurden die Beckhams Opfer einiger ziemlich professionellen Diebe, die schon länger in der Nachbarschaft unterwegs waren. Glücklicherweise schaffte es der Kriminelle nur bis zu einem Schlafzimmer, bevor er wieder das Weite suchte», so eine Quelle zu «The Sun». David, Victoria und Cruz hätten den Einbruch zwar unversehrt überstanden, die drei seien aber «erschüttert über die Invasion» in ihrem Zuhause.