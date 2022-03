Erste Studie : Massengrab Mittelmeer: 23'000 tote Flüchtlinge

Auf ihrem Weg in ein vermeintlich besseres Leben sterben viel mehr Menschen vor Europas Toren, als bislang geschätzt wurde. Das zeigt erstmals ein Projekt europäischer Journalisten.

Immer mehr Flüchtlinge kommen über den Seeweg

Für ihre Untersuchung mit dem Titel «The Migrants’ Files» stützten sich die Journalisten auf Daten der Non-Profit-Organisation United For Intercultural Action sowie auf solche des Journalisten Gabriele del Grande. Der Italiener protokollierte in seinem Projekt «Fortess Europe» die Anzahl Toten und Vermissten, die sich in Europa ein besseres Leben aufbauen wollten. Del Grande prägte mit seinem Projekt den Begriff der «Festung Europa», der mittlerweile als Synonym für die Asylpolitik der EU steht: Eine Politik, die zwar Menschenleben retten will, aber gleichzeitig sehr restriktiv angelegt und auf Abschottung der Außengrenzen bedacht ist.