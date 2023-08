Zweiter Weltkrieg: Massengrab von Wehrmachtssoldaten in Südfrankreich exhumiert

Gut 79 Jahre nach der Erschießung von 46 Wehrmachtssoldaten durch französische Widerstandskämpfer beginnt am Mittwoch die Exhumierung der Leichen. Das Massengrab der deutschen Kriegsgefangenen wird nahe der Ortschaft Meymac in Südfrankreich vermutet. Dort wollen französische Experten mit technischer Unterstützung des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge die sterblichen Überreste der Soldaten ausgraben. Die Arbeiten sollen bis Ende August dauern.

Die Widerstandskämpfer hatten die Wehrmachtssoldaten und eine der Kollaboration beschuldigte Französin am 12. Juli in einem Waldstück nahe Meymac erschossen. Bei Bodenanalysen wurden dort im vergangenen Monat Hinweise auf ein mögliches Massengrab entdeckt. Auslöser der Suche war der Bericht des ehemaligen Widerstandskämpfers Edmond Réveil aus Meymac. Es war ein Kriegsverbrechen», sagte der 98 Jahre alte Réveil. Er wirkte erleichtert, dass er durch sein Geständnis eine lebenslange Last losgeworden ist und wünscht sich, dass für die toten Deutschen im Wald von Meymac ein Gedenkstein aufgestellt wird. Es wäre eine Premiere in Frankreich.

Die Überreste der Soldaten sollen ihren Familien zurückgebracht werden

In der Region hatten deutsche Soldaten schwere Kriegsverbrechen begangen: Im 50 Kilometer südwestlich von Meymac gelegenen Tulle hatten SS-Soldaten am 9. Juni 1944 99 Zivilisten an Balkonen und Laternen aufgehängt. Eine andere SS-Einheit verübte am 10. Juni in dem Ort Oradour-sur-Glane das schlimmste Massaker des Zweiten Weltkriegs in Westeuropa mit 643 Toten.