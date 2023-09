Massentourismus: Venedig beschließt Eintritt für Tagesbesucher

«Venedig sehen und sterben» – auch, wenn sich diese Redensart in Wahrheit auf Neapel bezieht, zieht die Lagunenstadt jährlich trotzdem unzählige Touristen an: 2019 waren es allein 19 Millionen. Irgendwas musste passieren, dachten sich die Veneziani, die unter Menschenmassen litten – vor allem an denen, die nur für einen Tag herkommen. Im Vorfeld war bereits von einer kostenlosen Voranmeldung die Rede – nun aber soll es doch etwas kosten, «La Serenissima» zu sehen: und zwar fünf Euro. Das berichtet der Corriere della Sera.

Das Eintrittsgeld soll ab Ostern 2024 bis in den Sommer hinein fällig werden – aber nur an bestimmten Tagen, die auf Italienisch «bollino nero», zu Deutsch «schwarze Vignette» heißen – geläufiger ist aber der englische Ausdruck «black dot». An insgesamt 30 Tagen will die Stadt das Konzept testen und dann gegebenenfalls anpassen beziehungsweise ausweiten. Die Anzahl der Besucher soll in diesem Zeitraum allerdings nicht reglementiert werden. Vorausgegangen waren vier Jahre voller Kontroversen und Entwürfe darüber, wie man den Overtourism in Venedig in den Griff bekommen könnte.