Massive Erhöhung: Internationale Klimabemühungen werden durch Öl-Nationen ruiniert

Am stärksten will Indien den Abbau des fossilen Brennstoffs vorantreiben. Dort leiden viele der von Armut betroffenen Arbeiter an Lungen- und Leberbeschwerden, die durch den Kohlestaub entstehen.

So soll der Abbau von Kohle global gesehen massiv gesteigert werden. Zwar wollen die Kohle-Riesen USA (im Bild ein Kohlewerk in Arizona) und China die Produktion verringern – dies wird durch Expansionen in anderen Ländern aber mehr als nur ausgeglichen.

Verschiedene Großproduzenten von fossilen Brennstoffen planen offenbar, den Abbau von Kohle, Gas und Öl in den nächsten Jahren noch massiv zu erhöhen, während sich der Klimawandel weiter in Richtung des Points of No-Return bewegt.

Fast alle Staaten haben sich zu Netto-Null verpflichtet

So passen die Pläne der sogenannten Petrokratien, also der Staaten deren Wirtschaft vor allem von Gas, Kohle oder Öl abhängt, so gar nicht zur Klimapolitik und den Versprechen, die die Staatschefs vor versammeltem Publikum gerne machen. Gemessen an der Menge fossiler Energieträger, die verbrannt werden können, ohne das international vereinbarte 1,5-Grad-Ziel zu überschreiten, planen die Petrokratien nämlich massiv mehr zu produzieren. «Fossile Brennstoffe lassen die Klimaziele in Rauch aufgehen», warnt UN-Generalsekretär Antonio Guterres im Bericht denn auch.