Landiras: Massiver Waldbrand hinter Bassin d'Arcachon wieder aufgeflammt

Die zwei riesigen Waldbrände in der Region Mitte Juli – einer in Landiras südlich von Bordeaux und einer in La Teste-de-Buch bei der berühmten Dune du Pilat – hatten die Region bereits stark in Mitleidenschaft gezogen. Die beiden Brände zerstörten 20.800 Hektar Wald, eine Fläche, rund doppelt so groß wie Paris. Mehr als 36.000 Menschen mussten vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden, unter ihnen 6000 Touristen, großteils Camper. Die Campingplätze an Europas höchster Wanderdüne am Bassin d'Arcachon wurden komplett zerstört.