Luxemburg: Maßnahmen der Sozialversicherung sollen Arbeitgeber finanziell unterstützen

Die Vorauszahlung bei Sozialversicherungsbeiträgen wurde zum 1. Januar 2023 abgeschafft, wie das Ministerium für soziale Sicherheit am Montag in einer Pressemitteilung erklärt. Dies wurde im Tripartite-Abkommen vom 28. September festgehalten. «Diese Maßnahme soll die Zahlung der Beiträge besser verteilen und Arbeitgeber und Personen, die auf eigene Rechnung erwerbstätig sind, finanziell unterstützen», erklärt das Ministerium. Demnach hätten Arbeitgeber einen größeren finanziellen Spielraum, um im Laufe des Jahres 2023 die zusätzliche Indextranche zu der auf April 2023 verschobenen Tranche zu finanzieren.

«Konkret bedeutet die Abschaffung des Vorschusses für Arbeitgeber und Personen, die eine berufliche Tätigkeit auf eigene Rechnung ausüben, eine zusätzliche Liquidität, die den Sozialversicherungsbeiträgen eines Monats entspricht», so das Ministerium weiter. Die Sozialversicherung «Centre commun de la sécurité sociale» (CCSS) werde somit ab Januar 2023 ausgestellte Rechnungen anpassen, um die Abschaffung in drei Schritten in die Praxis umzusetzen, sodass die im März 2023 ausgestellten Rechnungen den Beiträgen für Januar 2023 entsprechen.