Maßnahmen gefordert: «Die Situation auf Mallorca ist eine Katastrophe»

Schockierende Schlagzeilen aus Mallorca gehen um die Welt: Alleine in den letzten sechs Wochen wurden über ein Dutzend junge Touristen in drei Fällen wegen Gruppenvergewaltigungen an Urlauberinnen festgenommen. Zwei der Taten ereigneten sich im August in Magaluf, eine im Juli am Ballermann. In zwei der Fälle soll die Tat gefilmt worden sein.