Gemäß Studie : Masturbation ist das perfekte Hirntraining für Frauen

Der Mai ist der offizielle Monat der Selbstbefriedigung. Pünktlich dazu erscheint eine Umfrage, die zeigt, das (Solo-)Sex schlau macht.

Die Medizin ermuntert Frauen zu Sex – und auch zu Solo-Sex. Die Berliner Charité hat eine Studie im «Journal of Neuroscience» veröffentlicht, die besagt, dass Sex ein super Hirnsport ist. Die 20 Teilnehmerinnen im Alter von 18 bis 45 Jahren wurden für die Studie mit Hilfe eines vibrierenden Objektes stimuliert, gleichzeitig wurden ihre Kopfreaktionen gescannt. Das Ergebnis: Durch die äußere klitorale Erregung wachsen Nervenzellen im Gehirn schneller – was geistig lange fit hält.

Einmal mehr hängt alles zusammen: So auch die Klitoris mit der Entwicklung des weiblichen Gehirns.

Die Studie zeigte zudem, dass regelmäßige sexuelle Aktivität (ob alleine oder in Gesellschaft) sich positiv auf das Gedächtnis auswirken kann. Ihr könnt also eure Sudoku-Hefte wegschmeißen.

Auch die mentale Gesundheit profitiert

Schlau sein alleine macht ja noch nicht glücklich. Wie gut, dass Masturbieren auch ein super Stresskiller ist. Beim Masturbieren wird im Gehirn das Belohnungszentrum aktiviert und der Botenstoff Dopamin gebildet. Auch das Glückshormon Serotonin wird ausgeschüttet. Gemeinsam sorgen die beiden Stoffe für gute Gefühle und eine wohlige Stimmung. Sorgen, Ängste und sogar Schmerzen rücken vorübergehend in den Hintergrund.

Eine kurze Geschichte des Vibrators

Im Jahr 1883 patentierte der Erfinder Joseph Mortimer Granville den Vibrator. Er distanzierte sich jedoch klar von der Verwendung an Frauen. Der Vibrator wurde vor allem zu medizinischen Zwecken verwendet. Damals war dieser noch an einer koffergroßen Batterie angeschlossen und wurde ausschließlich von Ärzten eingesetzt – oftmals in Psychiatrien, um sogenannte « hysterische» Frauen zu therapieren. Heute sind Sextoys zum Glück für alle zugänglich und diese Weltanschauung längst überholt.