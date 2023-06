Yokohama: Mateo wird Luxemburg auf den Pokémon-Meisterschaften in Japan vertreten

Mittlerweile lebt die Familie in Luxemburg.

Während der Corona-Pandemie und des Lockdowns lebte der heute siebenjährige Mateo mit seinen Eltern Pedro und Cesia in Washington. Dort hat er angefangen, mit seinem Vater Pokémon-Spiele zu zocken. Beide merkten schnell, dass der junge Pokémon-Trainer großes Talent hat. Mittlerweile wohnt die Familie in Luxemburg und Matteo wird im August im japanischen Yokohama bei den Pokémon-Meisterschaften erwartet.

Während der «Poké-Papa» mögliche Angriffskombinationen zusammenstellt und sich über alle Regeln des Spiels informiert, übt sein Sohn fleißig, wie man mit Stäbchen isst. 2022 nahm das Vater-Sohn-Gespann zum ersten Mal an einem Wettkampf teil. Mittlerweile ist nur noch Mateo aktiv dabei, sein Vater hat sich dazu entschlossen, seinen Sohn zu coachen. So schaffte es der Siebenjährige, sich in Europa anhand eines Punktesystems für Japan zu qualifizieren.