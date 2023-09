Mathieu Kassovitz: Französischer Schauspieler bei Unfall auf Rennstrecke verletzt

Der französische Schauspieler Mathieu Kassovitz hat sich bei einem Sturz während eines Motorrad-Fahrtrainings auf einer Rennstrecke verletzt. Er schwebe nicht in Lebensgefahr, hieß es aus seinem Umfeld. Nach Informationen der Zeitung «Le Parisien» vom Montag nahm Kassovitz an einem eintägigen Fahrtraining südlich von Paris teil, um sich auf den Dreh eines Films vorzubereiten.

Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein

Nach dem Sturz wurde der Schauspieler nach Angaben der Präfektur in ein Krankenhaus in Kremlin-Bicêtre gebracht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen der Unfallursache. Unter anderem soll sein Fahrlehrer angehört werden.

Kassovitz ist seit den 90er Jahren als Regisseur und Schauspieler aktiv. Bekannt wurde er unter anderem mit seinem Film «Hass» von 1995, der das trostlose Leben in einer Pariser Vorstadt schildert. Dafür wurde er in Cannes als bester Regisseur ausgezeichnet.

Als Schauspieler ist er unter anderem für seine Rolle als Nino im Film «Die fabelhafte Welt der Amélie» bekannt. In Frankreich läuft diese Woche der Film «Visions» an, in dem er an der Seite von Diane Kruger den Ehemann einer Flugkapitänin spielt.