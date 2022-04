«Allein sein ist sehr wichtig» : Mats Hummels datet eine neue Frau – so reagiert Cathy

Cathy Hummels und ihr Ehemann Mats haben sich vergangenes Jahr getrennt. Jetzt datet er eine Neue.

Cathy Hummels nutzte die Gelegenheit, um auf Instagram gegen ihren Ex zu sticheln.

«Es war wunderschön»

So reagiert Cathy Hummels

Cathy nutzte die Gelegenheit, um auf Instagram gegen ihren Ex zu sticheln. Sie schrieb: «Heute Abend hab ich ein Dinner-Date mit Ludwig. Es gibt nicht Fleisch und Kartoffeln, sondern eine vegane Lasagne a la Mama.» Am nächsten Tag schrieb sie erneut auf Insta: «Dinner Date mit mir und 'Emily in Paris.'» Sie fügte noch hinzu: «Alleinsein ist sehr wichtig. Tut der Seele gut.»