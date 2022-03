Hauptstadt wächst : Matteo macht Luxemburg zur Großstadt

LUXEMBURG - Als 100 000. Einwohner geht Matteo Nenna in die Geschichte der Stadt Luxemburg ein.

Matteo Nenna (vorne rechts) geht als 100 000. Bürger der Stadt Luxemburg in die Geschichte ein. Er wurde am Donnerstag von Bürgermeister Xavier Bettel (links) empfangen.

Matteo Nenna ist am Donnerstag als 100 000. Bürger der Stadt Luxemburg begrüßt worden. Der Luxemburger mit italienischen Wurzeln, Matteo Nenna, stammt aus dem Süden des Landes und ist nun in die Hauptstadt gezogen.Am Dienstag hatte die Stadt die Grenze der 100 000 Einwohner überschritten und gilt damit offiziell als Großstadt.

Im Schnitt ist die Zahl der Einwohner dort in den vergangenen zehn jahren um 24 Prozent gewachsen. Gut zwei Drittel der Hauptstädter sind Ausländer.

