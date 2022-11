Los Angeles : Matthew Perry hat keine Lust mehr auf Dating-Apps

US-Schauspieler Matthew Perry (53, «Friends») möchte keine Dating-Apps mehr benutzen. «Ja, ich bin davon weg. Für immer», sagte Perry in einem Interview mit Andy Cohen bei Radio Andy. «So lernt man keine Leute kennen, das glaube ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie man Leute kennenlernt, aber das ist nicht der richtige Weg.»

Im Moment sei er Single, sagte der «Friends»-Star weiter. Im Interview teilte er außerdem einige Vorstellungen für eine neue Beziehung. Abstinenz von Alkohol und Drogen etwa sei gut, aber keine Voraussetzung, erklärte der Schauspieler. «Ich möchte nicht mit einer Person zusammen sein, die so viel trinkt, dass man sie nicht mehr erkennt», sagte er. «Aber ich habe keine Regeln dafür.»

Also bei mir war die Dating-App ein voller Erfolg.

Ich nutze sie in erster Linie zum Zeitvertreib.

Perry sprach bereits in mehreren Interviews über seine Suchterkrankung und die Entzüge, die er zum Teil schon während seiner Zeit am Set von «Friends» durchmachte. Im Oktober sagte er der New York Times, dass er seit 18 Monaten nicht mehr trinke und keine Drogen nehme.