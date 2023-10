Matthew Perry tot: Auch in Luxemburg trauern «Friends»-Fans um Chandler

Vor einigen Monaten hat sie die Ausstellung «The FRIENDS Experience» in Paris besucht.

Nach dem plötzlichen Tod von Matthew Perry nehmen Fans Abschied von dem als sarkastischer Witzemacher Chandler Bing in der US-Kultserie «Friends» bekanntgewordenen US-Schauspieler. Auch in Luxemburg hinterlässt der Schauspieler eine trauernde Fangemeinde. «Ich habe das Gefühl, einen Kumpel verloren zu haben», sagt Fabienne aus Luxemburg-Stadt. Die Serie beschreibt sie als «bestes Antidpressivum» und manchmal vergleiche man sich sogar mit ihnen.

Die 26-jährige Thonia hat «Friends» als kleines Mädchen im Fernsehen entdeckt. «Ich bin damit aufgewachsen und habe mich dementsprechend entwickelt», erklärt sie. Die Serie zaubere ihr jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht, «wenn es im Leben mal nicht so rund läuft». Besonders Chandler habe es ihr angetan. Er nutze seinen Humor, um sich selbst zu schützen und um teilweise verheerende Situationen zu bewältigen. «Seine Persönlichkeit hat mich zum Lachen gebracht, als ich am Boden lag», so Thonia.