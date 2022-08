Luxemburg: Matthias Maurer und Mondrover-Fan? Luxembourg Space Agency verlost exklusive Tickets

Anfang September 2022 findet in der Rockhal in Esch das Finale der «ESA-ESRIC Space Resource Challenge» statt. Für den 9. September verlost die Luxembourg Space Agency (LSA) ein Kontingent von 20 Mal zwei Tickets an das luxemburgische Publikum. 40 Personen können sich bei dem professionellen Wettbewerb dann neuartige Mondrover ansehen, wie es in einer Pressemitteilung der LSA am Montag heißt. Zudem können die Gewinner Astronaut Matthias Maurer dort persönlich treffen – der Saarländer ist vor Kurzem von seinem Einsatz auf der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt.