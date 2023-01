Höchster Berg Afrikas: Matthieu hat mit seinem blinden Kumpel den Kilimandscharo erklommen

Abdellatif, der in der Region Thionville als Osteopath arbeitet und seit seinem 18. Lebensjahr blind ist, träumte davon, den Kilimandscharo zu besteigen, den mit 5895 Metern höchsten Gipfel des afrikanischen Kontinents.

Von einem Büro im Finanzsektor bis zum Gipfel des höchsten Berges Afrikas: Das ist der Weg, den der 34-jährige Matthieu und sein 58-jähriger blinder Freund Abdellatif (kurz: Abdel) Ende 2022 zurückgelegt haben. Abdellatif, der in der Nähe von Thionville als Osteopath arbeitet und seit seinem 18. Lebensjahr blind ist, träumte davon, den Kilimandscharo – den höchsten Gipfel Afrikas (5895 Meter) – zu besteigen. Diesen Wunsch hatte er mit seinem Patienten Matthieu besprochen, mit dem er sich im Laufe der Zeit angefreundet hatte.

«Als er mich fragte, ob ich daran interessiert sei, habe ich nicht einmal nachgedacht, sondern sofort zugesagt. Obwohl ich nicht einmal wusste, wo sich der Berg überhaupt befindet», erklärt der 34-jährige Matthieu, der in Luxemburg im Finanzsektor angestellt ist. Drei Monate lang trainierten die beiden auf den Wanderwegen im Müllerthal. «Ein unwegsames Gelände mit vielen schwierigen Passagen, um sich auf die ersten Tage des Trekkings in Tansania vorzubereiten», wie die beiden Freunde erklären.

Als sie am Fuße des mythischen Schichtvulkans ankamen, zog ihr Vorhaben das Interesse der lokalen Presse auf sich. «Sie sagten uns, dass sie noch nie einen Blinden gesehen hätten, der das Besteigen des Kilimandscharo in sechs Tagen hinter sich gebracht hatte», erklärt das Duo. Während des gesamten Aufstiegs war Matthieu seinem Freund Abdellatif voraus, der sich auf akustischen Orientierungshilfen, wie seine Stimme und das Geräusch seiner Schuhe, verließ und sich während des Aufstiegs am Rucksack seines Freundes festhielt.